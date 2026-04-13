9-летняя сестра Алисы Тепляковой получила профессию продавца

Терра Теплякова, сестра девочки-вундеркинда Алисы из многодетной семьи, в 9 лет освоила рабочую специальность. Она стала продавцом, сообщает M24.RU .

Новость о том, что 9-летняя Терра получила профессию, опубликовал в соцсетях ее отец, Евгений Тепляков. По его информации, ребенку выдали свидетельство о присвоении квалификации «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров» третьего разряда.

Согласно этому документу, Терра прослушала 320-часовой курс в негосударственном центре профессионального образования. Но Тепляков не стал уточнять, в каком именно формате девочка проходила обучение. Он лишь отметил, что у данной программы нет прямого ограничения по возрасту.

Отец ребенка добавил, что Терра получила «реальный, выданный лицензированным департаментом образования города Москвы» документ, где есть электронная подпись.

Евгений заявил, что его 9-летняя дочь стала полноценным специалистом и отметил, что услуги ребенка дорого обойдутся работодателю. По его словам, Терра готова «что-нибудь продать, например продовольственный товар», но за 50 тысяч рублей в час.

Ранее сестра Терры Алиса окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) в 13 лет.

