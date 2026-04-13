Грузовик и легковушка спровоцировали пробку из 30 автобусов в Москве

Вечером 13 апреля в Москве на улице Алабяна по направлению в сторону улицы Песчаная образовалась огромная автобусная пробка. Причиной стала авария, в которую попали грузовик и легковушка. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что в районе поворота грузовик и легковушка не смогли разъехаться. Судя по всему, водитель грузовика не заметил легковой транспорт, начал поворачивать, в результате чего второй участник движения наполовину влетел под кузов грузовика, который перевозил кирпичи.

На фото видно, что легковушка получила сильные повреждения той части, которая оказалась наполовину под кузовом грузовика. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, из-за ДТП по направлению в сторону Песчаной улице образовалась автобусная пробка. По предварительным подсчетам, там в один ряд выстроились порядка 30 автобусов.

