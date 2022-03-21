РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Ученики Кадетской школы городского округа Люберцы организовали школьную выставку рисунков «Крымская весна» в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята оформили своими работами школьную выставку рисунков «Крымская весна». Под руководством учителя технологии Юлии Фетисовой приняли участие в мастер-классе по флористике, на котором изготовили символы единения Крыма и России – лавандовые букеты. Их преподнесли любимым педагогам», - сказала директор учебного заведения Наталия Скисова.

Также провели тематические уроки, рассказали историю полуострова с 1783 года. Кадеты-старшеклассники подготовили танцевальный номер «Севастопольский вальс». Завершили ряд мероприятий масштабным флешмобом «Артек и Крым – едины». Порядка 100 кадетов и учителей построились в школьном дворе в форме слов «Артек» и «Крым».

Акции проводятся в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

«Эти моменты знаковые, очень весомые, навсегда вписаны в историю страны. Восемь лет назад Крым вернулся в Россию. Без сомнений, это радостное событие будут отмечать и наши потомки. Передать им его большую значимость – наша общая задача», - подытожила Скисова.