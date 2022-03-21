РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Жителям городского округа Люберцы напомнили об уголовной ответственности за осквернение сооружений, зданий, порчу имущества в общественных местах, а также несанкционированные граффити, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В последнее время в городском округе Люберцы участились случаи вандализма – осквернение сооружений, зданий, порча имущества в общественных местах, нанесение рисунков непристойного значения. Это граффити и надписи, которые содержат нецензурные выражения, циничные по отношению к общественности, здания и сооружения загрязняются красящими веществами, повреждения наносят памятникам, имеющим историческое и культурное значение, глумление над ценностями истории и духовности», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

За нарушение закона грозит ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок по статье 214 УК РФ «Вандализм».

В случае, если жители обнаружили акт вандализма, следует звонить по телефонам дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8(495)554-93-94, 8(495)554-63-05, МУ «ЕДДС-112», в управление безопасности администрации городского округа Люберцы на электронную почту lbrc_ybpp@mosreg.ru или позвонить по телефону: 8(495)503-41-37.