РИАМО - 21 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с целесообразностью заключения договора на строительство школы на 320 мест и детсада на 140 мест в Огородном проезде (СВАО), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Договор будет заключен с компанией «Останкинский пивоваренный завод», которая строит ЖК в Бутырском районе. Девелопером проекта выступает MR Group.

Инвестор построит образовательное учреждение, которое будет рассчитано на 140 дошколят и 320 школьников.

«Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.