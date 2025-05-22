Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг
В Московской области и столице в четверг будет тепло, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 23 мая — от плюс 24 до плюс 26. Местами может пройти кратковременный дождь.