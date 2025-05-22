Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:12

В Московской области и столице в четверг будет тепло, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.