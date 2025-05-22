Миляев: в обломках упавшего у ФОКа в Туле БПЛА могут быть взрывчатые вещества

Обломки дрона упали около ФОКа «Оружейник» на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей БПЛА может содержать взрывчатые вещества, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

А также Миляев попросил пешеходов и водителей обходить и объезжать участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда, который оцеплен оперативными службами.

По его словам, ранее дежурные средства ПВО отражали десятую волну атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Еще из-за падения обломков дронов повреждены жилые и нежилые здания в городе.