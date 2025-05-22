В Приморье девятиклассница зарезала мужчину, душившего ее отца

15-летняя школьница заступилась за отца в Партизанском районе Приморья, она зарезала душившего его мужчину, сообщает SHOT .

56-летний отец девочки пригласил к себе 30-летнего друга, они разговаривали, но в итоге сильно поругались. Тогда мужчина набросился на хозяина квартиры и вцепился руками в его шею.

Услышав страшные звуки, в комнату вбежала дочь хозяина жилья. Она увидела, что ее отец беспомощен, у него посинело лицо, поэтому схватила нож и ударила обидчика в сердце. Пострадавший скончался на месте трагедии до приезда скорой помощи.

Убитый мужчина был ранее три раза судим за кражу. Жизнь потерпевшего находится вне опасности.