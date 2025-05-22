В Приморье девятиклассница зарезала мужчину, душившего ее отца
15-летняя школьница заступилась за отца в Партизанском районе Приморья, она зарезала душившего его мужчину, сообщает SHOT.
56-летний отец девочки пригласил к себе 30-летнего друга, они разговаривали, но в итоге сильно поругались. Тогда мужчина набросился на хозяина квартиры и вцепился руками в его шею.
Услышав страшные звуки, в комнату вбежала дочь хозяина жилья. Она увидела, что ее отец беспомощен, у него посинело лицо, поэтому схватила нож и ударила обидчика в сердце. Пострадавший скончался на месте трагедии до приезда скорой помощи.
Убитый мужчина был ранее три раза судим за кражу. Жизнь потерпевшего находится вне опасности.