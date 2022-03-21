РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Все просьбы жителей взяты им на контроль, а решение вопросов населения он поручил своим заместителям, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Жители поселка Томилино попросили установить на улице Пушкина знаки, запрещающие стоянку автомобилей. С аналогичной просьбой к Ружицкому обратились и жители дома №63 на улице Кирова.

Кроме того, семья из поселка Октябрьский попросила предоставить им жилье из маневренного фонда. Общественная организация «Дети войны. Память» попросила у Ружицкого помещение для работы с патриотическими клубами.