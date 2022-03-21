РИАМО - 21 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о включении 2 земельных участков в перечень участков для предоставления их в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Один из участков площадью 0,12 га расположен на улице Юровская – (Северо-Западный административный округ). Он свободен. На данном участке можно построить объект суммарной поэтажной площадью 610 кв. м.

Второй участок находится в поселении Киевском (Троицкий административный округ). Этот участок также свободен. Там можно построить жилой дом площадью более 520 кв. м.