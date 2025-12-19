Появилось фото пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление

Фото пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление пожилых постояльцев, опубликовало в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Кадры сняты в темное время суток.

На фотографии виден вход в частное учреждение «Долгожитель». Там стоят сразу три машины для экстренной помощи пострадавшим. Почти во всех окнах в здании горит свет.

В Подмосковье в одном из домов престарелых произошло массовое отравление. На данный момент известно о трех погибших и более 15 пострадавших.

Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления. Правоохранители дадут оценку действиям лиц, ответственным за питание в учреждении. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

