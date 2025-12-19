Алкоголь подорожает в России с 1 января 2026 года

Стоимость водки в 2026 году в России вырастет до 409 рублей

С 1 января 2026 года в России произойдет увеличение минимальной стоимости водки в розничной торговле. Согласно опубликованному приказу министерства финансов на официальном портале правовой информации, цена за полулитровую бутылку повысится с 349 до 409 рублей, пишет ТАСС .

Одновременно с этим вырастут и минимальные розничные цены на другие алкогольные напитки. Цена на бренди за 0,5 литра увеличится с 472 до 605 рублей, а на коньяк — с 651 до 755 рублей за аналогичный объем.

В документе Минфина также указаны минимальные отпускные цены от производителей: водка — 337 рублей, оптовая цена — 351 рубль за пол-литра. Для бренди отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля за 0,5 л. Коньяк будет отпускаться производителями по цене от 546 рублей, оптовая цена — 577 рублей за тот же объем.

Данный приказ министерства финансов вступит в законную силу с 1 января 2026 года и будет актуален до конца декабря 2031 года.

Ранее сообщалось, что пять крупных производителей алкоголя сообщили ритейлерам о росте отпускных цен из-за увеличения акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

