Минтранс: Московский регион укутывает туман

Туман опускается на Московский регион ночью 19 декабря. По прогнозам он будет до утра 20 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве предупредили, что на дорогах может быть гололедица. Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон и не совершать резких маневров.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

Также Позднякова заявила, что на последней декаде декабря в Московском регионе будет морознее. При этом нынешняя среднесуточная температура воздуха остается выше нормы на четыре градуса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.