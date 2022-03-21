РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Команда по кикбоксингу из школы боевых искусств Балашихи завоевала 17 медалей на чемпионате Москвы по кикбоксингу 2022, сообщил руководитель школы Дмитрий Яковлев.

Спортсмены из Подмосковья выступали на этом важном и ответственном турнире, отстаивая право представлять Балашиху на чемпионате и первенстве России. Всего в мероприятии приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов нашей страны.

По словам Яковлева, конкуренция была очень серьезная, на татами встречались опытные кикбоксеры, бои были впечатляющие. Спортсмены из Московской области продемонстрировали настоящее мастерство. Они раз за разом одерживали победы, показывая невероятные результаты и первоклассную подготовку, которую проходят в стенах школы боевых искусств Дмитрия Яковлева.

«По итогу выступления наши спортсмены завоевали 17 медалей, из которых 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Это потрясающий результат. Поздравляем Балашихинских спортсменов и гордимся ими!» - сказал Яковлев.

В дисциплинах «поинтфайтинг» золотые медали завоевали Полина Барабаш, Елена Бережная, Милана Головнева, Алексей Демкин, Мирослава Перерва, а серебряные - Александр Баранов, Полина Федорова и Мария Жиркова. Золотых наград в дисциплине «лайт-контакт» удостоились Полина Барабаш, Елена Бережная, Милана Головнева, Алексей Демкин, Полина Федорова, Мирослава Перерва, а серебряных – Александр Баранов, Мария Жиркова, Евгения Манюшина.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева занимается подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу.