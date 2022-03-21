РИАМО - 21 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» в отношении ООО «ПЛАНЕТА-КШ» для его включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на выполнение работ по ремонту кровли.

Однако фирма нарушила условия исполнения контракта, тогда центр расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПЛАНЕТА-КШ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.