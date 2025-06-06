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Человек погиб при пожаре в частном доме в Коломне

Частный дом загорелся в городском округе Коломна, в результате ЧП погиб один человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в 22:55 5 июня. В 23:10 на место ЧП прибыли первые подразделения.

В 00:15 6 июня огонь локализовали на площади 120 кв. м. В 00:40 ликвидировали открытое горение, а в 02:10 полностью потушили пожар.

В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и 4 единицы техники. Причину этого ЧП устанавливают дознаватели.

Всего за прошедшие сутки пожарные 55 раз выезжали на тушение огня. Из-за пожаров погибли три человека, пострадал один. Также были спасены 11 человек.