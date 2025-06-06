Жителей Московского региона успокоили: полчищ комаров не будет

«Учитывая, что весна в итоге выдалась не слишком дождливой, а зима была не очень снежной, для комаров такая ситуация, мягко говоря, неоптимальна. Дело в том, что их личинки должны развиваться в воде примерно две недели — в зависимости от температуры воды это может происходить чуть быстрее или чуть медленнее: чем теплее вода, тем быстрее идет развитие», — сказал Марьинский.

Он пояснил, что личинки кровососущих комаров развиваются в воде и, хотя это может быть любой водоем, лучше всего для них подходят временные — например, лужи.

«Дело в том, что в них нет рыб, которые активно бы поедали этих личинок. А вот таких весенних луж в этом году оказалось заметно меньше, чем обычно. Поэтому, несмотря на действительно мягкую зиму, отсутствие большого количества подходящих водоемов для развития личинок, скорее всего, приведет к тому, что экстремально большого количества комаров летом не будет», — рассказал специалист.

Марьинский отметил, что локально их может быть больше в районах, где есть заболоченные участки — например, если дача находится рядом с таким местом, но в среднем по региону резкого всплеска численности комаров не ожидается.