Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади в самолетах

Иск в суд подал столичный прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По его словам, проверка авиакомпании показала, что у нее крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади пассажирами. Он просил признать их незаконными.

По решению суда новая норма будет 36 на 30 на 27 см и 5 кг. Указанные изменения нужно ввести в течение месяца со дня вступления решения в силу. Но в законную силу оно еще не вступило.

Ранее «Победу» уличили в незаконном сокращении габаритов багажа.

Установлена также норма к товарам из duty-free, которые упакованы в опломбированный пластиковый пакет габаритами не менее 24 на 32 см.