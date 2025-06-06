Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади в самолетах
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Щербинский суд столицы принял решение обязать авиакомпанию «Победа» увеличить допустимые на ее рейсах размеры ручной клади, сообщает РИА Новости.
Иск в суд подал столичный прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По его словам, проверка авиакомпании показала, что у нее крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади пассажирами. Он просил признать их незаконными.
По решению суда новая норма будет 36 на 30 на 27 см и 5 кг. Указанные изменения нужно ввести в течение месяца со дня вступления решения в силу. Но в законную силу оно еще не вступило.
Ранее «Победу» уличили в незаконном сокращении габаритов багажа.
Установлена также норма к товарам из duty-free, которые упакованы в опломбированный пластиковый пакет габаритами не менее 24 на 32 см.