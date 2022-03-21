РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Свыше 1,6 тыс. раз бригады скорой помощи выезжали по вызовам жителей в подмосковном Красногорске за неделю, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит на еженедельном совещании с руководителями профильных направлений.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков в понедельник провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа.

«За неделю совершено 1 628 выездов, из них 411 – к детям. Госпитализированы 211 пациентов», - сообщил Нардит.

Он также добавил, что с коронавирусом было связано 68 выездов, 38 пациентов были доставлены в стационар. В округе работают 29 бригад скорой помощи.

«Работаем в штатном режиме, без происшествий», - отметил Нардит.