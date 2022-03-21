РИАМО - 21 мар. В Центр воспроизводства редких видов животных, который находится в подмосковном Волоколамске, прибыла самка белого медведя Пурга. Ее привезли из Ижевска, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Самку доставили в Московскую область в рамках программы по формированию и сохранению искусственной популяции белого медведя.

«Московский зоопарк обладает многолетним опытом успешного разведения белых медведей. Сейчас в центре проживают 2 белых медведя. Государственные ветеринарные специалисты Московской области ведут постоянное наблюдение за здоровьем и благополучным развитием питомцев, проверяют их рацион, условия содержания, делают необходимые прививки, проводят все профилактические и противоэпизоотические мероприятия», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он также выразил надежду, что в центре сложится пара белых медведей, которая впоследствии сможет родить медвежат.

Центр воспроизводства редких видов животных в Московской области открылся в 1994 году. Там обитают 213 видов и свыше 7,5 тыс. особей различных животных. При этом 78 из них включены в Красные книги России и МСОП (Международный Союз Охраны Природы).

В рамках программы по формированию и сохранению искусственной популяции белого медведя специалистам предстоит создавать репродуктивные пары этих животных в зоопарках, создавать для них новые вольеры, проводить тренинги по содержанию этих животных и так далее.