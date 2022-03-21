РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В городском округе Люберцы определили финалисток конкурса «Мамочка-люберчаночка 2022», передает пресс-служба администрации городского округа.
Первое место заняла Юлия Миценко, второе – Александра Ананьева, третье – Ася Кузнецова. Поздравить конкурсанток пришел глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Море обаяния, красоты, задора, таланта, положительных эмоций. В этом году в конкурсе приняли участие более 60 молоденьких красавиц, в финал вышли 20 претенденток. Многочасовые репетиции, подготовка к дефиле, творческим номерам и интеллектуальным заданиям – для прекрасных мам все это стало настоящим праздником», - сказал Ружицкий.
Конкурс организован сообществом «Мама Оффлайн» под руководством Елены Гайфуллиной.
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