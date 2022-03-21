«Море обаяния, красоты, задора, таланта, положительных эмоций. В этом году в конкурсе приняли участие более 60 молоденьких красавиц, в финал вышли 20 претенденток. Многочасовые репетиции, подготовка к дефиле, творческим номерам и интеллектуальным заданиям – для прекрасных мам все это стало настоящим праздником», - сказал Ружицкий.