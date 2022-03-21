РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области привлекли к ответственности жителя Люберец, устроившего незаконную свалку на земельном участке в поселении Красково, передает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Местный житель арендовал участок для организации стоянки транспорта и допустил его захламление ломом асфальта и бетона, утильными автошинами и другими отходами. Выявлены также разливы горюче-смазочных материалов. Нарушитель оштрафован, ситуацию мы взяли на контроль», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что ранее за аналогичное нарушение была оштрафована компания «Регионинвест», захламившая принадлежащие ей земли и организовавшая сжигание мусора. Предприятие пыталось обжаловать постановление в судебном порядке, однако суд подтвердил правоту министерства.