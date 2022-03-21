РИАМО - 21 мар. Более 60 объектов благоустроят на территории Подмосковья в 2022 году, среди них – парки, скверы и общественные территории, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в рамках президентского проекта «Формирование городской среды» запланировано 64 объекта благоустройства», – сказал Хайкин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что среди указанных объектов – 9 победителей конкурса малых городов и исторических поселений, 22 общественных территории, 14 функциональных зон в парках, а также 19 скверов в городах.

«У нас появится 15 новых зон и площадей, 9 парков будут благоустроены, 19 скверов, 7 набережных. В 14 парках будут функциональные зоны», – заключил Хайкин.