Прошедший месяц в столице вошел в топ-3 самых влажных январей в XXI веке

По итогам минувшего месяца в Москве выпало 83,4 мм осадков, или свыше 1,5 от январской нормы (157%). Таким образом, он занимает третье место в списке самых влажных январей в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Коломне январь этого года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. В городе за месяц выпало 100 мм осадков, или 244% от нормы. Это также на 17 мм больше, чем у предыдущего рекорда, состоявшегося в январе 1959 года.

Он добавил, что еще прошедший месяц стал самым влажным за всю историю наблюдений в Можайске. В этом подмосковном городе выпало 80 мм осадков, или 190% от нормы. Рекорд больше на 1 мм, чем у января 2004 года, который ранее возглавлял топ.

Как уточнил синоптик, в феврале количество осадков в средней полосе РФ прогнозируется близким к средним многолетним значениям.

