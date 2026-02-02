Работник еще не готов: названы 7 причин, когда руководитель откажет в повышении

В России многие сотрудники той или иной компании мечтают о повышении и периодически поднимают этот вопрос с руководством. Однако есть семь причин, когда начальство может обоснованно отказать сотруднику в продвижении по карьерной лестнице. Одной из таких причин может быть ограниченное понимание в ведении бизнеса, сообщил РИАМО директор департамента дистрибуции компании «Энергон» Артем Гладков.

Причины для отказа в повышении

По словам Гладкова, высокая продуктивность не гарантирует лидерских качеств. Результативность лидера определяется не личными достижениями, а принятием его методов и принципов командой. Лидер не может все контролировать лично. Необходимо уметь делегировать, расставлять сотрудников на подходящие позиции и обеспечивать выполнение задач без постоянного вмешательства.

Неспособность к приоритизации задач может стать второй причиной для отказа в повышении. Если сотрудник не в состоянии самостоятельно определить приоритеты, организовать свой рабочий процесс и достичь результатов без постоянного надзора, он еще не готов к управлению. Руководитель управляет не задачами, а вниманием — как своим, так и подчиненных.

Третьей причиной для отказа в повышении может быть отсутствие влияния на продуктивность команды. Будущий лидер обладает авторитетом и умеет вовлекать коллег в достижение общих целей. Важна не только личная эффективность, но и позитивное влияние на работу команды. Настоящий лидер делится опытом, масштабирует успешные практики и делает их доступными для всех. Отсутствие этого — признак преждевременности повышения.

По словам Гладкова, четвертый повод для отказа в повышении — недостаточное понимание числовых данных и общей картины. Глубокое знание своей области и клиентов — это хорошо, но недостаточно для управления без анализа цифр. Руководитель должен видеть полную картину, понимать динамику процессов и принимать решения, опираясь на данные.

Ограниченное понимание бизнеса за пределами своей зоны ответственности, неадекватное отношение к ошибкам и рискам, а также отсутствие готовности к дополнительной ответственности и непопулярным решениям также могут стать причиной для медленного продвижения по карьерной лестнице.

Повод для повышения

Главный признак готовности к повышению — способность брать на себя больше ответственности без ухудшения качества текущей работы. Руководителю нередко приходится принимать сложные решения, и к этому необходимо быть морально готовым.

Зачастую повышение высококвалифицированного специалиста до руководителя — ошибка. Компания рискует потерять хорошего сотрудника, не приобретая взамен эффективного управленца.

По словам Гладкова, многие сотрудники стремятся к повышению, видя в этом статус, деньги и власть, но в реальности это подразумевает ответственность, давление и необходимость управления через других. Поэтому руководителю важно открыто обсудить с сотрудником ожидания от новой должности, чтобы вместе определить, действительно ли он к этому готов.

