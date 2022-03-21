РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. С 14 по 20 марта в городском округе Люберцы водителям выписали штрафы на общую сумму более 800 тыс. рублей, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Перемещено на штрафную стоянку 106 автомобилей, привлечено к административной ответственности 160 водителей. Общая сумма штрафов составила 802 тыс. рублей», - сказал Сорокин.

Он добавил, что за неделю в соцсети и систему «Добродел» поступило 48 обращений граждан.