РИАМО - 21 мар. Власти Подмосковья должны сделать все, чтобы бизнес продолжал стабильно работать в регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем очень активно сопровождать все отрасли, которые имеют для занятости, для экономики ключевое значение», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он отметил, что важно, чтобы все компании в регионе работали стабильно.

«На федеральном уровне принято большое количество инициатив. Выделено порядка 1 трлн рублей для того, чтобы ключевые, магистральные направления в экономике у нас работали», - сказал Воробьев.

По его словам, в регионе разработан региональный антикризисный план.