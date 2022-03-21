РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. Возле одного из домов в подмосковном Домодедове неизвестный облил кислотой 3 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В понедельник в правоохранительные органы Домодедова поступила информация о поступлении в больницу 3 человек, в том числе ребенка с ожогами разных частей тела. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия.

По предварительным данным, в 8:00 возле многоэтажного жилого дома в Домодедове неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника.

С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.