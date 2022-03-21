РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о новых мерах социальной поддержки, которые запустят с 1 апреля, передает корреспондент РИАМО.

«Напоминаю, что с 1 апреля на 8,6% будут подняты пенсии. И с 1 апреля компенсации будут за детских отдых и выплаты детям с 8 до 16 лет», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Он отметил, что эту работу организует социальный блок.

Ранее Воробьев заявил, что жителям Подмосковья необходимо доходчиво сообщать об имеющихся мерах поддержки. В частности, это касается старшего поколения и многодетных семей.