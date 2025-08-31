сегодня в 07:15

Жара и ветер будут в Московском регионе 31 августа

Днем 31 августа в Москве и области ожидается от 27 до 29 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что 1 сентября в Московском регионе будет до 26 градусов тепла. Осадков не ожидается.