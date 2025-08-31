Уиткофф лично отчитывается перед Трампом о встречах с Путиным

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф действует в качестве ключевого неформального канала связи между Белым домом и Кремлем, сообщает ТАСС .

Согласно The Wall Street Journal, Уиткофф лично звонит Дональду Трампу сразу после каждой встречи с Владимиром Путиным, причем детали этих переговоров часто остаются конфиденциальными и не доводятся до сведения других представителей администрации США.

Как сообщает издание, Уиткофф провел в общей сложности около 24–25 часов на встречах с Путиным и его ближайшим окружением, включая обсуждение урегулирования на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что миссия спецпосланника ограничивается брифингами для Трампа и команды по национальной безопасности.