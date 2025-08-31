Мещанский суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о госизмене

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина России О. С. Гранникова по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС .

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана в отношении другого фигуранта — Куряева.

Оба дела рассматриваются в закрытом режиме без участия СМИ и публики, что обусловлено необходимостью защиты государственной тайны.

Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Фигуранты пока не обжаловали арест. Правоохранительные органы не комментируют дела, подчеркивая, что расследования связаны с вопросами национальной безопасности.