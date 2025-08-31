сегодня в 07:27

Наемники из батальона ВСУ «Волкодавы» без разрешения ушли из-под Харькова

Бойцы украинского 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы», в котором служат, в основном, наемники, без разрешения командования оставили позиции и отправились в Харьков. Там они принимали участие в автомобильном пробеге, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

Украинское командование начало проверять 57-ю ОМПБр. Во время объезда позиций выяснилось, что солдаты из одного батальона бригады не находятся на своих местах.

Командиры ВСУ выяснили, что часть 34-го ОМПБ «Волкодавы» самовольно покинула позиции и отправилась в Харьков 29 августа. Там боевики участвовали в автомобильном пробеге.

