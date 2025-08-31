С 1 сентября в России вводятся новые меры защиты от мошеннических звонков

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу ключевые положения закона о защите граждан от мошенников, касающиеся массовых обзвонов, сообщает РИА Новости .

Теперь абоненты смогут полностью отказаться от звонков от организаций или разрешить их только от определенных категорий (например, банков или госучреждений). Настройки доступны через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении.

Одновременно вводится обязательная маркировка бизнес-звонков: на экране телефона будет отображаться название компании или ИП (до 32 символов), а также категория вызова («Банк», «Реклама», «Недвижимость» и т. д.). Это позволит абонентам сразу идентифицировать звонящего и избежать контакта с мошенниками.

Закон является частью масштабного пакета из 30 мер, которые внедряются поэтапно. С 1 июня уже действует запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами и банками при работе с клиентами, а также приостановка уведомлений от «Госуслуг» во время разговора по телефону. Правительство также разрабатывает второй пакет инициатив, включающий усиление уголовной и административной ответственности за цифровое мошенничество.