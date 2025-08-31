С 1 сентября в России вводятся новые меры защиты от мошеннических звонков
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу ключевые положения закона о защите граждан от мошенников, касающиеся массовых обзвонов, сообщает РИА Новости.
Теперь абоненты смогут полностью отказаться от звонков от организаций или разрешить их только от определенных категорий (например, банков или госучреждений). Настройки доступны через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении.
Одновременно вводится обязательная маркировка бизнес-звонков: на экране телефона будет отображаться название компании или ИП (до 32 символов), а также категория вызова («Банк», «Реклама», «Недвижимость» и т. д.). Это позволит абонентам сразу идентифицировать звонящего и избежать контакта с мошенниками.
Закон является частью масштабного пакета из 30 мер, которые внедряются поэтапно. С 1 июня уже действует запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами и банками при работе с клиентами, а также приостановка уведомлений от «Госуслуг» во время разговора по телефону. Правительство также разрабатывает второй пакет инициатив, включающий усиление уголовной и административной ответственности за цифровое мошенничество.