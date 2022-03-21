РИАМО - 21 мар. В Подмосковье собрали и отправили около 200 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас продолжается активная работа по сбору гуманитарной, благотворительной помощи. Отправлено уже порядка 200 тонн гуманитарных грузов. Эта работа продолжается», - сказал Воробьев во время совещания с руководящем составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что продолжают работать пункты сбора.

«Хочу еще раз поблагодарить и жителей, и компании», - заключил Воробьев.