Трамп допустил возможность снятия ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности рассмотреть возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ, однако он не дал прямых обязательств по пересмотру текущих ограничений, сообщает газета Wall Street Journal .

В ходе встречи двух лидеров в Нью-Йорке Зеленский обратился к Трампу с просьбой о предоставлении дополнительных ракет большой дальности и разрешении использовать их для ударов по объектам на территории РФ. Глава Белого дома не возразил против этой инициативы, однако окончательное решение пока не принято.

Также представители Украины подняли вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон рассматривает эту возможность, а также альтернативный вариант — предоставление Киеву дополнительных ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отклонил предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от стран НАТО, несмотря на запрос со стороны Киева. Американские ракеты способны поражать цели в глубине территории РФ, в том числе Москву.

