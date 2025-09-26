Axios: Трамп отказался поддержать передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk от НАТО

Американский президент Дональд Трамп отклонил предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от стран Североатлантического альянса, несмотря на запрос со стороны Киева, пишет «Царьград» .

Ранее британская газета The Telegraph писала, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

По данным портала Axios, это единственный пункт из заявки киевского режима, который был отклонен Трампом. Крылатые ракеты Tomahawk могут преодолевать расстояние до 1,6 тыс. км, что позволяет им поражать цели в глубине территории РФ, в том числе Москву.

Крылатая ракета большой дальности Tomahawk способна нести боевую нагрузку до 450 кг. Стоимость одной ракеты составляет примерно 2 млн долларов. Она находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, а также использовалась во всех крупных военных конфликтах с участием Вашингтона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.