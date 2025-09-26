Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чо Веном на Генассамблее ООН указал на провокационный характер военной активности Вашингтона направленной против КНДР, сообщает пресс-служба МИД России.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также главе МИД Южной Кореи донесли необходимость возвращения к конструктивному диалогу, основанному на существующих реалиях на полуострове, для создания в Северо-Восточной Азии эффективного механизма поддержания долгосрочного мира и стабильности.

Юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН заработала 9 сентября. В рамках мероприятия проводятся встречи высокого уровня. Общие прения планируют провести с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого состоится 27 сентября.

