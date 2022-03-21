РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи провели автопробег в поддержку российских военных на Украине, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

19 марта колонна из 11 автомобилей с развевающимися красными флагами и символами военной операции — буквой «Z» проехала от здания городского комитета КПРФ на Новой улице по Саввинскому шоссе, Пролетарской улице и далее по Носовихинскому шоссе до Павлино и вернулась обратно. Организатором автопробега выступило балашихинское отделение КПРФ. Его поддержали депутаты Мособлдумы и горсовета Балашихи.

Цель мероприятия — способствовать объединению людей и возрождению духа патриотизма. Впервые автопробег в поддержку специальной военной операции в Донбассе прошел в столице Сербии Белграде 26 февраля. Затем подобные акции прошли на юге России — в Белгороде, Ростове-на-Дону, а также в Балашихе, Владимире, Екатеринбурге, Липецке, Челябинске и других городах страны.

24 февраля РФ объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки.