РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Все гидротехнические сооружения на территории подмосковного Красногорска функционируют в штатном режиме, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.
Глава горокруга Дмитрий Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа и депутаты.
Однако он отметил, что на этой неделе ожидается подъем уровня воды в водоемах.
Волков обратил внимание ответственных служб на то, что необходимо внимательно следить за закрепленными за ними гидротехническими сооружениями.
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