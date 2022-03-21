РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Все гидротехнические сооружения на территории подмосковного Красногорска функционируют в штатном режиме, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа и депутаты.

«Гидротехнические сооружения функционируют в штатном режиме. Уровень воды в верхнем рельефе ГТС не превышает нормального подпорного уровня», - добавил Криворот.

Однако он отметил, что на этой неделе ожидается подъем уровня воды в водоемах.

Волков обратил внимание ответственных служб на то, что необходимо внимательно следить за закрепленными за ними гидротехническими сооружениями.