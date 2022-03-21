РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Справочные службы, в которых пациенты смогут получить информацию по телефону, заработают в поликлиниках первой городской больницы подмосковного Красногорска к концу недели, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.

«В стационаре и поликлиниках стабильная ситуация. Постепенно уменьшается количество поступающих звонков. И в основном они связаны не с вызовами врачей на дом, а с тем, что пациентам необходима справочная информация», - отметила Евзерихина.

Она добавила, что на данный момент все вызовы переведены на номер 122. Это означает, что все вызовы исключительно на дом.

«Поэтому с конца этой недели мы должны организовать у себя в поликлиниках диспетчерские службы», - сказала Евзерихина.

По ее словам, от справочных служб в поликлиниках Красногорска пришлось уйти около полугода назад. Теперь же эту практику будут возобновлять.