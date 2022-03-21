РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Справочные службы, в которых пациенты смогут получить информацию по телефону, заработают в поликлиниках первой городской больницы подмосковного Красногорска к концу недели, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.
Глава Красногорска Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.
Она добавила, что на данный момент все вызовы переведены на номер 122. Это означает, что все вызовы исключительно на дом.
«Поэтому с конца этой недели мы должны организовать у себя в поликлиниках диспетчерские службы», - сказала Евзерихина.
По ее словам, от справочных служб в поликлиниках Красногорска пришлось уйти около полугода назад. Теперь же эту практику будут возобновлять.
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