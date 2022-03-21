РИАМО - 21 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, документ опубликован на сайте мэрии.
Ранее эту должность занимал Александр Прохоров.
Также этим распоряжением Овчинский освобождается от занимаемой должности начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Овчинский в 2010 году с отличием окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. С 2018 года распоряжением мэра Москвы назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии