РИАМО - 21 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, документ опубликован на сайте мэрии.

Ранее эту должность занимал Александр Прохоров.

«Назначить Овчинского Владислава Анатольевича на должность руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», - сказано в документе.

Также этим распоряжением Овчинский освобождается от занимаемой должности начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Овчинский в 2010 году с отличием окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. С 2018 года распоряжением мэра Москвы назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.