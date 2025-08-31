Новая скульптура Колобка украсит один из парков Курска

В Курск скоро отправится новая скульптура Колобка, выполненная из бронзы. Произведение создали в мастерской Российской академии художеств глава академии Василий Церетели совместно с художником Евгением Тетериным, об этом в Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Скульптура станет главным элементом обновленного Парка пионеров. В 2025 году парк реконструируют на внебюджетные средства с целью создания комфортного и сказочного пространства для детей.

Выбор персонажа для арт-объекта не случаен. Колобок имеет исторические связи с Курским краем. Первая публикация этой народной сказки состоялась в 1844 году в сборнике курской писательницы Екатерины Авдеевой «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановной Черепьевою». Это издание стало первым собранием подлинно народных сказок.

«Ждем нашего бронзового персонажа — для него уже подготовлено достойное место в парке. Благодарю Василия Церетели за такой ценный подарок курянам от Российской академии художеств», — рассказал Хинштейн.