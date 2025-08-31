Дмитрий Медведев сообщил Мерцу и Макрону плохие новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что российские действия в украинском конфликте и факт того, что президент США Дональд Трамп остается в добром здравии, являются плохими новостями для канцлера Германии Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона. Об этом Медведев написал в соцсети Х, пишет РИА Новости .

Медведев опубликовал пост, сопровождаемый скриншотом с текстом. По словам российского политика, лидеры Франции и Германии являются «редкими уродами». Он также отметил, что один из них стремится к возмездию, в то время как другой испытывает страх перед потенциальной угрозой и пытается манипулировать Трампом, используя имя российского президента Владимира Путина.

«Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона — ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам», — говорится в скриншоте в сообщении Медведева.

По словам Медведева, выживание Трампа после покушения и успехи российских войск в украинском конфликте расстраивают Макрона и Мерца, которых он назвал «двуяйцевыми близнецами».