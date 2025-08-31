Литва думает о восстановлении ранее высушенных болот на границе с Белоруссией

Литовские власти рассматривают возможность восстановить болота, которые ранее высушили в приграничной зоне с Белоруссией. Об этом заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис, который считает, что восстановленные торфяники будут защищать страну от противников, пишет РИА Новости со ссылкой на радио LRT.

По оценкам эксперта, процесс восстановления болотных массивов до прежних размеров потребует около десяти лет. Финансовые затраты на воссоздание одного гектара заболоченной местности оцениваются в диапазоне от 500 до 2000 евро, а в некоторых случаях могут быть и выше.

Забляцкис обратился к Латвии и Эстонии, где также значительную часть территорий, граничащих с Россией и Белоруссией, занимают болота, с призывом перенять инициативу Литвы и «задействовать природный потенциал для защиты своих границ».

«Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот. Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчетам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено», — сказал Забляцкис.

