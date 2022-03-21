РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. На перекрестке возле ТЦ «Комфорт» в Люберцах заметили мужчину, который бегал по улице голым и бросался на машины, сообщил очевидец происшествия порталу «РИАМО в Люберцах».

«Мужчины из ТЦ пытались его убрать с дороги, потом приковали его наручниками к трубе. Один мужчина в костюме принес мусорный пакет, чтобы прикрыть его наготу. Потом ждали полицию», - сказал очевидец.

Оперативного комментария от Главного управления МВД России по Московской области пока получить не удалось.