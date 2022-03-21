РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В МУ МВД России «Люберецкое» с 14 по 20 марта поступило более 2 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании заместитель начальник ведомства Владимир Лепский.

«За истекший период времени зарегистрировано 2012 материалов КУСП (книга учета сообщений о происшествиях - ред.), из них происшествий – 293, преступлений – 35. Из них одно убийство, 16 краж, девять фактов изъятия наркотиков», - сказал Лепский.

За отчетный период произошло 195 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших и погибших нет.