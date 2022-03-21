РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Власти Подольска 22 марта организуют встречу с жителями в микрорайоне Дубровицкий, сообщает администрация округа.

Встреча с жителями пройдет в рамках работы выездной администрации. На вопросы граждан ответят заместители главы администрации городского округа Подольск и руководители структурных подразделений.

Выездная администрация будет работать в помещении Культурно-просветительского центра «Дубровицы» по адресу: поселок Дубровицы, 65А. Начало в 16:00.