РИАМО - 21 мар. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что температура воздуха в понедельник в Москве может подняться до плюс 11 градусов, а в Подмосковье - до плюс 12. В этот день осадков не прогнозируют, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что эти значения не являются рекордными. Однако понедельник может стать самым теплым днем с начала текущего года.

В этот день ветер будет северным, его скорость не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.

В Подмосковье и столице до 22 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.