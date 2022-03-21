РИАМО - 21 мар. Рабочие начали финальный этап подготовки столичных фонтанов к открытию сезона, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические», - перечислил Бирюков.

Он добавил, что в мегаполисе обычно фонтаны запускают в конце апреля, поэтому специалисты комплекса горхозяйства начали проводить на них подготовительные мероприятия.

Вице-мэр уточнил, что первый этап профработ на фонтанах начался осенью прошлого года, сразу после консервации на зиму.

«Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики», - отметил заммэра.

По его словам, рабочие привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы городских фонтанов, а еще смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности.

Бирюков рассказал, что в ближайшее время фонтаны планируют расконсервировать. С них снимут защитные конструкции, а также объекты очистят от снега и льда, промоют смесью воды и специального шампуня.

«Отдельные части сооружений очистим с помощью пескоструйных аппаратов и покрасим, при необходимости отремонтируем облицовки чаш и парапетов. На заключительном этапе отрегулируем форсунки, проверим работу подсветки», - сказал вице-мэр.